Bugün TV'de neler var? 15 Ağustos 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.
Bu akşam Avanak Abdi, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Kuşatma: Nişancının Gözü, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 2 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 15 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü (Yabancı Sinema)
22:00 Banliyö 13 (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
11:40 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Salako (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star