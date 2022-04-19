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- Bugün TV'de neler var? 19 Nisan Salı TV yayın akışı
Bugün TV'de neler var? 19 Nisan Salı TV yayın akışı
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 09:09
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Salı akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Özellikle Ramazan ayında iftardan sonra TV karşısında şekerleme yapacak olanlar, bugünün yayın akışlarını inceliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 19 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı...
19 Nisan 2022 Bugün TV'de neler var?
Atv yayın akışı
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08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
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14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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16:20 Esra Erol'da
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19:00 ATV Ana Haber
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19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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20:10 Destan
Kanal D yayın akışı
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09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Yaprak Dökümü
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13:00 Gelinim Mutfakta
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16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
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16:45 Arka Sokaklar
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18:45 Kanal D Ana Haber
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20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
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07:00 Mesut Yar ile Bugün
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09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
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16:00 Söz
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18.40 Star Haber
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20:00 Berlin Kaplanı
Fox TV yayın akışı
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08:00 Çalar Saat
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10:45 Ekonomi Arası
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11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
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12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
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13:00 En Hamarat Benim
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16:00 Fulya ile Umudun Olsun
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19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
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20:30 Evlilik Hakkında Her Şey
Trt1 yayın akışı
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09:05 Ramazan Klipleri
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10:15 Alişan'la Gülümse Hayata
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15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
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17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
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19:00 Ramazan Sevinci
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20:00 Masumlar Apartmanı
Show TV yayın akışı
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08:30 Bu Sabah
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10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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12:15 Gelin Evi
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15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Baba
Tv8 yayın akışı
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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13:00 Canım Annem
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14.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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17:00 Fenerbahçe - Şahtar Donetsk / Hazırlık Maçı - Canlı
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20:00 Survivor All Star