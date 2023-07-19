Bugün TV'de neler var? 19 Temmuz 2023 Çarşamba yayın akışları...

Hafta ortasında TV'de birbirinden renkli yapımlar yayınlanıyor.
TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok bir bakıyor.
Çarşamba akşamı Avanak Abdi, Armageddon, Uzaydan Gelen Fırtına, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Armageddon (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
22:15 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:40 3’Te 3
Show TV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star