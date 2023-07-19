Bugün TV'de neler var? 19 Temmuz 2023 Çarşamba yayın akışları...

Hafta ortasında TV'de birbirinden renkli yapımlar yayınlanıyor.

TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok bir bakıyor.

Çarşamba akşamı Avanak Abdi, Armageddon, Uzaydan Gelen Fırtına, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Armageddon (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Patlat Kazan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

22:15 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

23:40 3’Te 3

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star