Bugün TV'de neler var? 19 Temmuz 2023 Çarşamba yayın akışları... Televizyon izleyicileri günlük yayın akışlarını merak ederken, her kanalda farklı bir içerik yer almaya devam ediyor. İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba TV yayın akışları...

Hafta ortasında TV'de birbirinden renkli yapımlar yayınlanıyor. TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok bir bakıyor. Çarşamba akşamı Avanak Abdi, Armageddon, Uzaydan Gelen Fırtına, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13:00 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema) 21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema) Kanal D yayın akışı 07:45 Afili Aşk 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Dönence 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Armageddon (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 07:00 Ada Masalı 09:30 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Patlat Kazan Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Sen Çal Kapımı 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Aşk Mantık İntikam 16:00 Eşim Benzerim Yok 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema) 22:15 Yaz Şarkısı TRT 1 yayın akışı 09:10 Kendi Düşen Ağlamaz 12:15 Şehirden Uzakta 13:15 Seksenler 16:30 Hayatımın Neşesi 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Benim Güzel Ailem 23:40 3’Te 3 Show TV yayın akışı 08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13:00 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema) 21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star