Bugün TV'de neler var? 20 Temmuz 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Perşembe günü ekranlarda birbirinden renkli yapımlar yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.

20 Temmuz Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Pek Yakında, Kendi Düşen Ağlamaz, Fazla Şapma ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)

22:45 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Çok Şapma (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

09:20 Hayatımın Neşesi

11:50 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star