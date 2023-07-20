Bugün TV'de neler var? 20 Temmuz 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.
20 Temmuz Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Pek Yakında, Kendi Düşen Ağlamaz, Fazla Şapma ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)
22:45 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Çok Şapma (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:20 Hayatımın Neşesi
11:50 Şehirden Uzakta
13:00 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star