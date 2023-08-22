Bugün TV'de neler var? 22Ağustos 2023 Salı yayın akışı!

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.
Bugün, Şaban Oğlu Şaban, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Tehlikeli, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Baht Oyunu
09:15 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
Star TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
08:50 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
22:15 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
23:45 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star