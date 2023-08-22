Bugün TV'de neler var? 22Ağustos 2023 Salı yayın akışı! Salı günü birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayında olacak. Peki, 22 Ağustos'ta TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.

Bugün, Şaban Oğlu Şaban, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Tehlikeli, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Baht Oyunu

09:15 Dönence

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

08:50 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:15 Salak Milyoner (Yerli Sinema)

23:45 Ağır Romantik (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star