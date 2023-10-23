Bugün TV'de neler var? 23 Ekim 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...
ensonhaber.com

Televizyon ekranlarında reyting mücadelesi sürüyor.

23 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Pazartesi yorgunluğunu TV karşısında atmak isteyenler, hemen kumandayı eline alıyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19.00 aTV Ana Haber

20.00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Kirli Sepeti

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

14:55 Diriliş 'Ertuğrul'

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11.15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm