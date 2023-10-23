Bugün TV'de neler var? 23 Ekim 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Televizyon ekranlarında reyting mücadelesi sürüyor.
23 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Pazartesi yorgunluğunu TV karşısında atmak isteyenler, hemen kumandayı eline alıyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19.00 aTV Ana Haber
20.00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Kirli Sepeti
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
07:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler
14:55 Diriliş 'Ertuğrul'
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08.30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11.15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm