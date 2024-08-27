Bugün TV'de neler var? 27 Ağustos Salı yayın akışları: Bergen, Tokatçı, Tolgshow, Düğüm Salonu...

Kumandayı eline alan izleyiciler, bugün yayınlanacak olan yapımlara arama motorları üzerinden yanıt arıyor.
Bu kapsamda, "Bugün TV'de neler var" sorusu, 27 Ağustos 2024 için gündemde yer alıyor.
ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV, Kanal D için günlük yayın akışı açıklandı. Birbirinden farklı yapımlar, seyircilerle buluşacak.
Peki, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte saat saat yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Yok Artık 1
16:00 Alan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bergen
23:20 Rampage: Büyük Yıkım
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Desibel
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:00 Düğüm Salonu
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
NOW TV
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresi
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TRT 1
09:05 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Fındık İşi 2
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"
00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Nereden Çıktı Bu Velet
TV8
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz