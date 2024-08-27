Bugün TV'de neler var? 27 Ağustos Salı yayın akışları: Bergen, Tokatçı, Tolgshow, Düğüm Salonu... Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilere birbirinden farklı anlar yaşatacak. İşte 27 Ağustos 2024 TV yayın akışları...

Editör: Yağmur Dinç

Kumandayı eline alan izleyiciler, bugün yayınlanacak olan yapımlara arama motorları üzerinden yanıt arıyor.

Bu kapsamda, "Bugün TV'de neler var" sorusu, 27 Ağustos 2024 için gündemde yer alıyor.

ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV, Kanal D için günlük yayın akışı açıklandı. Birbirinden farklı yapımlar, seyircilerle buluşacak.

Peki, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte saat saat yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Yok Artık 1

16:00 Alan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bergen

23:20 Rampage: Büyük Yıkım

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Desibel

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Düğüm Salonu

22:00 Düğüm Salonu

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresi

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TRT 1

09:05 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Fındık İşi 2

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"

00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Nereden Çıktı Bu Velet

TV8

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz