Bugün TV'de neler var? 5 Eylül 2023 Salı yayın akışı!

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.
Bu akşam Tokatçı, Dönence, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Hayalimdeki Düğün, Sen Türkülerini Söyle, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Eylül 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
01:45 Bu Tabak Kimin?
TRT 1 yayın akışı
08:50 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star