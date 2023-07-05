Bugün TV'de neler var? 5 Temmuz Çarşamba 2023 yayın akışı.

Hafta ortasında TV macerası devam ediyor.
TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok bir bakıyor.
Çarşamba akşamı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Gizli Bahçe, Benim Güzel Ailem, Kaptan Amerika: Kış Askeri ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
22:20 Charlie’nin Melekleri (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (Yabancı Sinema)
22:45 İlk Buluşma
TRT 1 yayın akışı
09:30 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Sinema)
21:45 Bizim Aile (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:45 “Galatasaray-Hull City” Hazırlık Maçı
21:45 MasterChef Türkiye All Star