Bugün TV'de neler var? 5 Temmuz Çarşamba 2023 yayın akışı.

Hafta ortasında macerası devam ediyor.

TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok bir bakıyor.

Çarşamba akşamı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Gizli Bahçe, Benim Güzel Ailem, Kaptan Amerika: Kış Askeri ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

22:20 Charlie’nin Melekleri (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (Yabancı Sinema)

22:45 İlk Buluşma

TRT 1 yayın akışı

09:30 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Sinema)

21:45 Bizim Aile (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:45 “Galatasaray-Hull City” Hazırlık Maçı

21:45 MasterChef Türkiye All Star