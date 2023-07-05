Bugün TV'de neler var? 5 Temmuz Çarşamba 2023 yayın akışı. İzleyiciler, 5 Temmuz 2023 Çarşamba TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte kanallar ve günlük programları...

Hafta ortasında TV macerası devam ediyor.

TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok bir bakıyor.

Çarşamba akşamı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Gizli Bahçe, Benim Güzel Ailem, Kaptan Amerika: Kış Askeri ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

22:20 Charlie’nin Melekleri (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (Yabancı Sinema)

22:45 İlk Buluşma

TRT 1 yayın akışı

09:30 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Sinema)

21:45 Bizim Aile (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:45 “Galatasaray-Hull City” Hazırlık Maçı

21:45 MasterChef Türkiye All Star