Bugün TV'de neler var? 8 Ağustos 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Salı günü birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayında olacak. Peki, 8 Ağustos'ta TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.

Salı akşamı Sakar Şakir, Bizim Hoca: Bezdum Da, Kim Milyoner Olmak İster, Kuşatma, Sen Türkülerini Söyle, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 8 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Göktaşı (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da (Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

11:15 Çöp Adam

13:40 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)

22:00 Baskın Günü (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

11:40 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:40 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star