Bugün TV'de neler var? 8 Ağustos 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.
Salı akşamı Sakar Şakir, Bizim Hoca: Bezdum Da, Kim Milyoner Olmak İster, Kuşatma, Sen Türkülerini Söyle, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 8 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Göktaşı (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da (Yerli Sinema)
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
11:15 Çöp Adam
13:40 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)
22:00 Baskın Günü (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
11:40 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:40 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star