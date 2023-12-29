Bugünkü TV akışı: 29 Aralık 2023 Cuma televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, FOX...

TV'de yeni bir gün daha başladı.
Cuma günleri Türk televizyonunda nabızların yüksek olduğu bir gün.
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Yalı Çapkını başta olmak üzere heyecan iyice artacak.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
İşte 29 Aralık TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Süper Kupaya Doğru
20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Diriliş “Ertuğrul”
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması “Kesişme: İyi ki Varsın Eren”
22:25 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star