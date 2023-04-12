Bugünün yayın akışı: 12 Nisan 2023 Çarşamba TV'de neler var?

Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor.

İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor.

FOX, Kanal D, Star ATV, TRT1, TV8, Show, ATV'de bugünkü yayın akışı belli oldu.

Peki, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'la

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu

20:10 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

20:00 Beşiktaş - Atletico Madrid

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20:00 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10: 25 Bir Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 Bir Çorba

15:45 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023