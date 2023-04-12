Bugünün yayın akışı: 12 Nisan 2023 Çarşamba TV'de neler var? Televizyon ekranlarında hafta programları yine dram, heyecan ve aksiyon dolu olacak. 12 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar izleyicilere keyifli anlat yaşatacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor. İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor. FOX, Kanal D, Star ATV, TRT1, TV8, Show, ATV'de bugünkü yayın akışı belli oldu. Peki, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'la 18:45 ATV Ana Haber 19:30 Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu 20:10 Kuruluş Osman Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Kraliçe Star TV yayın akışı 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak ile Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 20:00 Beşiktaş - Atletico Madrid Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 17:30 Adım Farah 19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber 20:00 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10: 25 Bir Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:40 Bir Çorba 15:45 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Gönül Dağı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Aile TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa 10:30 Survivor 2023 12:15 Survivor Panaroma 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023