Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Buket Aydın'ın hayatı

Medyada merak edilen isimler arasında yer alan Buket Aydın kimdir sorusu sıkça aranıyor.Kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte tüm merak edilenler..

Buket Aydın kimdir sorusu son dönemde oldukça sık merak ediliyor.Ünlü haber spikeri kaç yaşında,nereli ve hangi kanallarda görev yaptı.İşte Buket Aydın'ın merak edilen hayatı..

Buket Aydın kimdir?

Buket Aydın 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir.İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Aydın haber sunuculuğu yapabilmek için bazı özel dersler aldı.

Kadıköy'de bulunan bir Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak bu kursu iyi bir derece ile tamamlamıştır.

Buket Aydın ilk olarak özel bir radyoda spikerlik yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına transfer oldu.Burada spor haberleri,sabah haberleri ve haftasonu akşam haberleri sunumu yapan usta isim daha sonra 2009 yılında CNN Türk kanalına geçiş yaptı.

CNN'de bir süre görev yaptıktan sonra 2010 yılında TRT Türk ekranlarında yayınlanan "Gümüş Hilal" programının sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın 2011 yılında NTV kadrosuna girmiştir.

NTV'de ana haber ve gece haberlerini sunan Buket Aydın 2018 yılında Kanal D'ye geçiş yaparak ana haber bültenini sunmaya başlamıştır.Aydın 2019 yılının ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Buket Aydın 9 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karar ile Demirören Medya Grubu'nda bulunduğu görevlerden ayrıldığını açıklamıştır.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal ile bir evlilik gerçekleştiren Buket Aydın 13 Mayıs 2020 tarihinde bu evliliği bitirmiştir..