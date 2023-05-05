Bulaşık yıkamak ağır geldi, çözümü bakın nasıl buldu! Eşini videoya alınca sosyal medyayı salladı Sosyal medyada paylaşılan bir video ilgi çekti. Bir kadının bulaşık derdinde kurtulmak için tabldot tepsisi kullandığı anları, eşi kaydetti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, rekor kırdı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolara her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu defa yayınlanan videoda, bir kadının bulaşık derdinden kurtulmak için aldığı önlem yer aldı. Bulaşık yıkamayı sevmeyen ve bu sorundan kurtulmak isteyen genç kadın, tabldot tepsisi kullanmaya başladı. O anları eşi kaydetti Evde yaşadıkları bu ilginç olayı ise kadının eşi kaydetti. İsmi öğrenilemeyen çiftin videosu, sosyal medyada rekor kırdı. Görüntülerde, bulaşık yıkamak istemediği için tabldot tepsisine geçen kadının yemek servisi görülüyor. Tabakla servisi kaldırdı Bulaşık çıkmasın diye tabakla servisi kaldırıp, tabldot tepsisine geçen eşini videoya alan adamın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken görüntüler binlerce kez izlendi.