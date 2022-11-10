Bulgaristanlı genç kadın estetik rekoru kırıyor

Yaptırdığı estetik operasyonlarla dünyanın en büyük dudaklı kadını olan Andrea, sıradaki hedefinin çene dolgusu olduğunu belirtti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Andrea İvanovna isimli kadın, dudak dolgusunda rekora imza attı.

Çok fazla estetiğin ölümcül sonuçlanabileceği ihtimalini hiçe sayan genç kadın, 2018 yılında estetik yaptırmaya başlarken, 25 yaş doğum gününü çene dolgusu yaptırarak kutladı.

"Yeni çene dolgusu rekoru istiyorum"

Dünyanın en büyük dudaklı kadını olmanın yanında, dünyanın en uzun ve sivri çeneli kadını olarak anılmak isteyen İvanovna, "Dudaklarımı seviyorum ve bu yeni çene dolgusu rekoru istiyorum. Geçen ay doğum günümdü ve çene dolgusu ile kutladım. Çenemi yaptırırken dudaklarımla uyumuna dikkat edeceğim." dedi.

Genç kadın, yeni hedefine ulaşabilmek için iki haftada bir hyaluronik asit enjeksiyonu yaptırdığını açıkladı.

"Bir enjeksiyon 250 sterlin"

Operasyonlarının fiyatını açıklayan İvanovna, “Sadece bu değil, aynı zamanda aylık enjeksiyonlarla büyük dudaklarımı korumak zorundayım. Bir enjeksiyon 250 sterline (yaklaşık 5 bin 300 lira) mal oluyor.” ifadelerini kullandı.

İvanovna, sadece dudaklarına 8 bin sterlin (yaklaşık 170 bin lira) harcadığını söyledi. İvanovna, hiçbir şeyin onu dudaklarını daha fazla büyütmekten alıkoymayacağının da altını çizdi.

İvanovna, doktorunun onu ağzındaki herhangi bir ağrıya dikkat etmesi ve yeni bir dolgunun ölümüne neden olabileceği konusunda uyardığını da sözlerine ekledi.

"Bu rekor için savaşmaya hazırım"

İvanovna, ayrıca büyük dudaklara sahip olmanın getirdiği risklere rağmen, dolgu iğnelerine bağımlı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Doktorum, çeneme dolgu yaptırırken yine aşırıya kaçtığımı düşündüğünü söyledi. Ama bunu dudaklarım için de söylemişti. Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek."

Göğüslerini de büyüttü

Öte yandan İvanovna, göğüs boyutunu 75C'den 75E'ye çıkarmak için göğüslerini büyüttü.