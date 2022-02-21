Burak Deniz'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Bakın hangi Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda Didem Soydan ile bir yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Deniz, iddialara göre kalbini eski Survivor yarışmacısına kaptırdı.

Son olarak "Maraşlı" dizisinde hayat verdiği Celal karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Deniz, sık sık özel hayatıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı ''Şahmeran'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Deniz, Eylül 2020'de manken Didem Soydan ile aşkını ilan etmişti.

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ünlü çift, geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini sonlandırdı.

Didem Soydan ile ayrıldıktan sonra Burak Deniz'in adı, rol arkadaşı Deniz İrem ile anılmıştı. Ancak Deniz, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Didem Soydan'ı çabuk unutan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu, iddialara göre kalbini eski Survivor yarışmacısına kaptırdı.

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISIYLA AŞK YAŞIYOR

Burak Deniz, 31'inci yaş gününü eski Survivor yarışmacısı ve dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve menajeri ile birlikte kutladı.

Mekandan Ercümen ile el ele çıkış yapan ve onun çantasını taşıyan Deniz, kameraları karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Ercümen, hızlı adımlarla uzaklaşırken Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtlamak için durdu. Kafasındaki şapkasıyla tanınmamak için uğraşsa da başarılı olamayan ünlü oyuncu, yakalanma anına kendisi de güldü.

ÇANTASINI TAŞIDI

Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, ''Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum.'' yanıtını verdi.

Edinilen bilgilere göre Burak Deniz'in Şahika Ercümen ile yakınlaşması, ortak bir proje için bir araya geldikten sonra başladı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ

Ayrıca Burak Deniz'in, Ercümen'in Instagram paylaşımlarını beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.