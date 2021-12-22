Burak Özçivit ile Selena'nın Burak'ından inanılmaz pozlar! Saçları görünce korkmayın...

Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit'in Gökhan Keser ile çekilmiş kareleri ortaya çıktı. İkilinin yıllar önce çekilmiş kareleri hem şaşırttı hem de oldukça güldürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, bu akşam ekranda olacak.

Yeni bölümleriyle ekrana gelen Kuruluş Osman'ın başrolünde tecrübeli oyuncu Burak Özçivit yer alıyor.

Yakışıklılığı ile yurt içi ve yurt dışında herkesin dikkatini çeken Özçivit'in, yıllar önce Gökhan Keser'le yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Gökhan Keser, ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisinde Burak Hoca karakterine hayat verdi ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Burak Özçivit ve Gökhan Keser'in yıllar önce çekilmiş kareleri ise hayranlarını şaşırtmayı başardı.

BURAK ÖZÇİVİT VE GÖKHAN KESER'İN ŞOKE EDEN KARELERİ

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eski haliyle şoke etti. Gökhan Keser ile olan fotoğraflarını gören hayranları, tanımakta zorluk çekti.

Şimdilerin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Keser ve Özçivit, bir dönem sık sık bir araya geliyordu.

Yıllar içinde değişen oyunculardan Gökhan Keser, Selena sayesinde adını duyurmuştu.