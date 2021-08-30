Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan için paraya kıydı, ikinci dadı tuttu! Aylık maaşı ise...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Karan için paraya kıydı, ikinci dadı tuttu! Aylık maaşı ise...

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu. Karan'la ilgilenecek olan ikinci dadının aylık maaşı ise sosyal medyada gündem oldu.

Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacak.

Burak Özçivit, ''Kuruluş Osman'' dizisinin yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmak için gün sayarken eşi Fahriye Evcen ise "Alparslan" adlı diziyle ekranlara dönüyor.

Dönem projesiyle boy gösterecek olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, ''Ekranda olmayı çok özledim. Sete çıkmaya az kaldı.'' açıklamasını yapmıştı.

Burak Özçivit ise basın mensuplarının ''İkiniz setteyken oğlunuz Karan'a kim bakacak?'' sorusuna, ''Bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek'' yanıtını vermişti.

İKİNCİ DADI TUTULDU

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, bu açıklamaya rağmen 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir karara imza attı.

Ünlü çiftin, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi.

YENİ DADIYA BİN DOLAR

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL).

Özçivit ve Evcen çiftinin çocukları için 8 bin 500 TL'ye tuttukları dadının ücreti sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyla medya kullanıcıları öğretmen, avukat ve gazetecilerin dahi bu ücreti alamadığını hatırlattı.