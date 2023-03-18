Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle gelini Fahriye Evcen'i gölgede bıraktı! Gören ablası sandı... Burak Özçivit'in kardeşinden sonra şimdi ise annesi gündem oldu. Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit'i görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçemedi. Fahriye Evcen'i bile geride bırakan Ceyhan Özçivit ve oğlunun benzerliği de herkesi şaşırttı.

24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilen Burak, ilk olarak Zoraki Koca dizisi ile ekrana çıktı.

Bu diziden sonra eşi Fahriye Evcen ile Çalıkuşu'nda yer alan Burak Özçivit, asıl ününüde burada kazandı.

Kara Sevda dizisinde kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle Fahriye Evcen ile evlendi.

Karan ve Kerem adında iki oğlu olan Özçivit, şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Kuurluş Osman dizisinde yer alıyor.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren ve aile hayatıyla da dikkati çeken başarılı ismin annesi Ceyhan Özçivit'i görenler ise güzelliğine hayran kaldı.

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit ile olan benzerliği ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Burak Özçivit ve annesinin benzerliği

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit'i görenlerin ağzı açık kaldı.

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit, güzelliği ile büyülerken anne-oğulun benzerlikleri dikkati çekti. Yakışıkllı oyuncu ile annesini görenler abla-kardeş sandı.

Annesine oldukça düşkün olan Burak Özçivit, zaman zaman fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Özçivit Ailesi'nin saadeti ise herkes tarafından takdir topluyor.

Özçivit'in annesi ile paylaşımları büyük ilgi görürken Ceyhan Özçivit, fit hali ve güzelliğiyle genç kızları ve gelinini solluyor.