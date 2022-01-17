Burak Özçivit'in eski aşkı sosyetenin gözdesiymiş! Fahriye yüzünden Çalıkuşu setinde yatıyordu...

Fahriye Evcen'le evlenmeden önce bazı isimlerle sevgili olan Burak Özçivit, herkesi şaşırttı. Oyuncunun Zeynep Dörtkardeşler'den sonraki aşkının sosyetenin ünlü simalarından olduğu öğrenildi.

Oynadığı birçok proje ve yakışıklılığı ile adını duyuran Burak Özçivit, şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde yer alıyor.

Bozdağ Film imzalı olan yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu yine Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizide yer alan oyuncu, Osman Bey karakterine hayat veriyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan projede rolünün hakkını veren Özçivit, en büyük çıkışını ise Çalıkuşu dizisi ile yaptı.

Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'le başrolü paylaşan ve dizi sayesinde tanışan ikili, büyük bir aşka adım atacaklarından habersizdi.

Dizi ilerledikçe birbirine aşık olan ve bir daha hiç ayrılmayan çift, Karan ismini verdikleri bir çocuğa sahip oldu.

Doğum arasının ardından yeniden setlere dönen Fahriye Evcem, tıpkı eşi gibi bir tarih dizisinde yer almayı tercih etti.

İkilinin aşkı ve hayatı herkes tarafından beğenilirken, Byrak Özçivit'in eskiden sevgili olduğu sosyetik güzel gündeme geldi.

Burak Özçivit'le uzun bir süre aşk yaşayan Ceylan Capa için o dönem, sevgilisini Fahriye'den kıskandığı ve sık sık Çalıkuşu setine geldiği söyleniyordu.

BURAK ÖZÇİVİT - CEYLAN ÇAPA AŞKI

Burak Özçivit'in 3 yıla yakındır birlikte olduğu Ceylan Çapa ile ayrılığı sessiz sedasız oldu.

O dönem çıkan haberlere göre; 2 aydır ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayan çift, son olarak Özçivit'in filminde oynaması için Amine Gülşe'ye teklif götürmesi sebebiyle kavga etti.

Çapa, Burak Özçivit'in Amine Gülşe ile bir projede yer alacağını öğrendikten sonra Özçivit'in kardeşinin nişanına davetli olmasına rağmen katılmamıştı.

KISKANÇLIK KRİZİ

İkilinin aşklarının bitme sebebi olarak Burak Özçivit’in Amine Gülşe’ye filminde oynamayı teklifi etmesi gösterildi. Ancak asıl nedenin Ceylan Çapa’nın Fahriye Evcen’le başlayan kronik kıskançlık krizlerinin olduğu iddia edildi.

Sık sık kıskançlık yüzünden kavga ettikleri öğrenilen çift, aşklarına nokta koydu. Burak Özçivit ise bu aşkın ardından, Fahriye Evcen'le uzun sürecek ve evliliğe gidecek bir beraberliğe başladı.