Burak Özçivit'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Gören: "Fahriye'nin eline su bile dökemez" dedi! Olay kareler! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı görenleri şaşırttı. Özçivit'in eski aşkına yorumlar yapanlar, Fahriye ile kıyasladı.

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Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisi ile dünya çapında da tanınmaya başladı.

Hayat verdiği Osman Bey karakteriyle güçlenen ünlü ismin Karan ve Kerem adında da iki oğlu var.

Mutlu yuvasını gözlerden uzak tutan Özçivit'in bu defa ise eski aşkı gündem oldu...

Eski aşkını gören şaşırdı

Burak Özçivit, Fahriye Evcen' le evlenmeden önce Akasya Durağı dizinde Tuğçe karakterine hayat veren Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadı.

Burak Özçivit ve Zeynep Dörtkardeşler, Türkiye'nin dikkat çekici çiftlerinden biriydi.

Hem güzellikleriyle hem de kariyerleriyle ön plana çıkan bu ikili, magazin dünyasının gündeminden düşmedi.

6 sene birlikteliklerini sürdüren Burak Özçivit ve Zeynep Dörtkardeşler ayrıldılar. 34 yaşındaki ünlü oyuncu Zeynep Dörtkardeşler, 2014 yılında Alp Kırşan ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu var.