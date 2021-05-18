Burak Sergen, Sadakatsiz'e video ile geri dönecek

Bir aydır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'den Sadakatsiz izleyicilerini sevindirecek haber geldi. Oyuncu, Sadakatsiz'in yeni bölümünde video ile bağlanacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, 1 ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.

Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden oyuncu, normal odaya alındı.

"DURUMU İYİ AMA COVİD'İN BIRAKTIĞI SIKINTILAR VAR"

Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vererek "Artık Covid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi" dedi.

VİDEO YÖNTEMİYLE SADAKATSİZ'E KATILACAK

Sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen'in Sadakatsiz'e ne zaman döneceği merak edilirken izleyiciye bir sürpriz yapılacak.

Burak Sergen'in dizinin yarın yayınlanacak yeni bölümüne videoyla katılacağı, ailesiyle rol gereği görüntülü sohbet edeceği öğrenildi.