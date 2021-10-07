Burçları karakterlerini yansıtıyor mu? İşte Camdaki Kız'ın başrol oyuncularının burçları

Camdaki Kız bugün yeni bölümü ile ekrana gelecek ancak dizinin oyuncularının hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle başrol oyuncularının burçları araştırılmaya başlandı.

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranda olacak.

Dizinin yeni bölümü yine heyecanlı anlara sahne olmaya hazırlanırken, oyuncuların hayatı mercek altına alındı.

Yeni sezonda Hayri karakteri diziye dahil olurken, yavaş yavaş Nalan'la yakınlaşmaya başladıkları görüldü.

Hayri ve Nalan arasında neler olacağı merak edilirken, Sedat ise yeniden Cana'ya döndü.

Camdaki Kız bu gelişmelerle ilerlemeye devam ederken, Merkür retrosunun yaşandığı şu günlerde başrol oyuncularının burçları merak edilmeye başlandı.

Burçların karakterler üzerindeki etkisi bilinirken, hangi oyuncunun hangi burcu taşıdığı merak konusu oldu.

İşte Camdaki Kız yıldızlarının burçları!

BURCU BİRİCİK: BOĞA

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, mayıs doğumlu ve güzeller güzeli bir Boğa burcu.

Boğa burcunun güzelliğini ve zarifliğini alan Burcu Biricik, dizideki Nalan karakterinde de bunu çok iyi yansıtıyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU: ASLAN

Bir yaz çocuğu olan Şerifoğlu, 7 Ağustos doğumlu ve yakışıklı bir Aslan burcu.

Sesi ve oyunculuğu ile dikkati çeken Şerifoğlu bir Aslan erkeği gibi oldukça güçlü bir karakter.

Boyun eğmekten hoşlanmayan oyuncu, dizide de bu yönünü ortaya çıkarmaya çalışıyor.

ENİS ARIKAN: OĞLAK

Dizide Muzo karakterine hayat veren Arıkan, 3 Ocak doğumlu ve Oğlak burcu.

Çalışkan ve disiplinli yönüyle bir Oğlak gibi olan Arıkan, son yıllarda başarıları ile göz doldurmaya başladı.

HANDE ATAİZİ: BAŞAK

Başak burcu olan Ataizi'nin doğum tarihi 2 Eylül. Güzel oyuncu, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

Tipik bir başak gibi çalışkan olan oyuncu, Cana karakteri ile ekranlara hızlı bir dönüş yaptı.

CİHANGİR CEYHAN: KOVA

Bir Kova erkeği olan Cihangir Ceyhan, yakışıklılığı ile dikkati çekiyor.

Özel hayatı ile değil işiyle anılmak isteyen Ceyhan, bir Kova erkeği gibi sessiz ve gizli kalmayı başarıyor.

SELMA ERGEÇ: AKREP

Akrep burcu olan Ergeç, canlandırdığı Selen karakteri ile beğeni topluyor. Akrep kadınlarının güzelliğini taşıyan oyuncu, özel hayatını ise gündeme getirmekten kaçınıyor.

HAMZA YAZICI: KOVA

Şubat doğumlu olan yazıcı ilk olarak Çok Güzel Hareketler 2 ile karşımıza çıktı.

Ardından Camdaki Kız'da Tako karakterine hayat veren Yazıcı, bir Kova erkeği.

Kova burcu gibi rahat olmayı seven Yazıcı, işini ise ustalıkla yapıyor.

TAMER LEVENT: TERAZİ

Dizide Rafet Koroğlu'na hayat veren Tamer Levent, Terazi burcu.

Sanata ve sanatçıya önem veren Levent, bir Terazi erkeği gibi oldukça naif.

Yakışıklı oluşu ile dikkati çeken Tamer Levent, Terazi erkeğine ait tüm özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.