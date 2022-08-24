Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! 'Muhteşem kadın'

Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Ünlü sunucu instagramda paylaştığı bikiniki pozlar ile beğeni topladı..

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucu sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy güzelliği ile adeta gençlere taş çıkartıyor.

Sosyal medyaya içerik üretmeyi oldukça seven Burcu Esmersoy birçok platformda kendi tarzında içerikler üretiyor.

Burcu Esmersoy'un son olarak instagramda paylaştığı siyah bikinili pozları büyük beğeni topladı.İşte Esmersoy'un son instagram paylaşımı..