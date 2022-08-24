Petrol
100.14
-0.08%
Euro
18.0261
-0.23%
Dolar
18.159
0.27%
Altın
1.018
0.00%
Borsa
3107
0.00%
Bitcoin
391.335
0.03%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! 'Muhteşem kadın'

    Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Ünlü sunucu instagramda paylaştığı bikiniki pozlar ile beğeni topladı..
    • 24.08.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! 'Muhteşem kadın'

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucu sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

    Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy güzelliği ile adeta gençlere taş çıkartıyor.

    Sosyal medyaya içerik üretmeyi oldukça seven Burcu Esmersoy birçok platformda kendi tarzında içerikler üretiyor.

    Burcu Esmersoy'un son olarak instagramda paylaştığı siyah bikinili pozları büyük beğeni topladı.İşte Esmersoy'un son instagram paylaşımı..

    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! Muhteşem kadın #1

    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! Muhteşem kadın #2

    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! Muhteşem kadın #3

    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! Muhteşem kadın #4

    Burcu Esmersoy siyah bikinili pozları ile yürek hoplattı! Muhteşem kadın #5


    İlginizi Çekebilir

    Bu ülkelere vize gerekmiyor
    Yaşam

    Bu ülkelere vize gerekmiyor

    Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
    Futbol

    Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir