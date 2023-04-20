Burcu Esmersoy'un mini elbiseli pozları sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi' 46 yaşındaki sunucu ve model Burcu Esmersoy'un instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar beğeni topladı. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımları..

Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

46 yaşında olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyayı oldukça aktif şekilde bekliyor.

Instagram'da 4.3 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile gençlere taş çıkartıyor.

Sosyal medya için çeşitli içerikler üreten Burcu Esmersoy birçok platformda kendi tarzında içerikler üretiyor.

Burcu Esmersoy'un son olarak instagramda paylaştığı mini elbiseli pozları büyük beğeni topladı. Takipçileri Esmersoy'un o pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte Burcu Esmersoy'un son instagram paylaşımı..

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy liseyi Beşiktaş Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Burcu Esmersoy 1997 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etmiş ve "Dostluk Güzeli" seçilmiştir.