Burcu Güneş kimdir? İbo Show konuğu Burcu Güneş'in biyografisi ve albümleri..

Gitarist olan babasına vokal yaparak müzik kariyerine başlayan Burcu Güneş, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. Peki Burcu Güneş kimdir? İşte biyografisi..

Sesiyle kulakların pasını silen başarılı sanatçı Burcu Güneş, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, ''Aşk Yarası'' adlı ilk albümünü 1998 yılında piyasaya süren Burcu Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

2001 yılında TAÇSAV tarafından "İdeal Türk Genç Kızı" seçilen Burcu Güneş'in hayatının yanı sıra çıkardığı albümleri de merak ediliyor.

Peki Burcu Güneş kimdir? İbo Show konuğu Burcu Güneş'in hayatı ve albümleri...

BURCU GÜNEŞ KİMDİR?

12 Ağustos 1975 tarihinde İzmir Alsancak'ta dünyaya gelen Burcu Güneş, ilk bestesini 12 yaşında yapmıştır. İlk sahne deneyimini 13 yaşında babasına vokal yaparak yaşamış olan Burcu Güneş, babası ile beraber kurmuş oldukları dio, trio ve orkestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde caz ve pop müzik şarkıları söylemiştir.

O dönemde ''Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız'' olarak anılan Güneş, 18 yaşındayken İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Müfit Bayraşa’dan şan, artikülasyon ve solfej dersleri de almıştır.

Dünyaca ünlü klasik piyanist Burçin Büke’ye söz ve bestelerini dinletmesiyle profesyonel müzik hayatına adım atan Burcu Güneş, 1998 yılında Garo Mafyan, Nino Varon, Tanju Arıkan ve ekibiyle ''Aşk Yarası'’ adlı lk albümünü piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan 4 şarkının sözünü kendisi yazmıştır. Albümde yer alan ''Alimallah'' ve ''Yaşadık Bitmedi'' isimli şarkıları, Fransa’da compilation bir albümde yer almıştır.

2001 yılında ''Tılsım'' adlı ikinci albümünü piyasaya süren Güneş'in bu albümünde Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz’e ait olan ''Biz Aşkı Meleklerden Çaldık'' isimli şarkısı yer almıştır. Albüm 1 milyon tirajını geçerek o yılın en çok satan pop albümlerinden olmuştur.

''Ay Şahit'' adlı üçüncü albümü 2004 yılında çıkaran Güneş, albümde Nazan Öncel, Fettah Can, Aysel Gürel ve Selami Şahin gibi isimlerle de çalışmıştır. Mert Ekren’in ''Sahilden'' isimli şarkısında Ceza ile featuring yapmıştır. Aynı yıl ''Neredesin Firuze'' isimli sinema filminde ve soundtrack albümünde ''Gaip Yol'' isimli şarkıyla yer almıştır.

2006 yılında prodüktörlüğünü üstlendiği ''Ben Ateş Ben Su'' isimli albümünü çıkarmış ve 2008 yılında ''3 Hürel Sonsuza Kadar'' isimli albümde, 3 Hürel'in ''Yorgunum'' isimli şarkısını yorumlamıştır.

2009 yılında ''Sihirbaz'' isimli beşinci albümünü çıkaran başarılı sanatçı, 2011 yılında sözü ve müziği Eflatun'a ait olan ''Oflaya Oflaya'' isimli single çalışmasını piyasaya sürmüştür.

2013 yılının Şubat ayında, ''Gül Kokusu'' adlı altıncı stüdyo albümü piyasaya sürülmüştür. Pek çok radyo ve reklam jingle’ı da seslendirmiş olan Burcu Güneş, bugüne dek Türkiye ve Avrupa genelinde 450'den fazla konser gerçekleştirmiştir.

BURCU GÜNEŞ ALBÜMLERİ