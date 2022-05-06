Burcu Özberk açıldıkça açıldı, göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle akıl aldı! 'Çok güzelsin be kadın'

Burcu Özberk açıldıkça açıldı, göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle akıl aldı! 'Çok güzelsin be kadın'

Bali'deki tatiline tam gaz devam eden Burcu Özberk, göbeğine kadar inen derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Güzelliği ile ortalığı kasıp kavuran Özberk'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaşayan Burcu Özberk, başrolünü Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Daha sonra Afili Aşk dizisiyle yıldızını iyice parlatan Burcu Özberk, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat verdi.

Dizideki partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan Özberk, dizinin final yapmasının ardından dinlenmek için Bali'ye gitti.

Tatiline devam eden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Derin dekolteli poz

Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan Burcu Özberk, dekoltede sınır tanımayan isimlerden...

Instagram'dan tatil pozlarını peş peşe paylaşan Özberk, son olarak derin dekolteli ve göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle poz verdi.

Güzelliği ve formda vücuduyla kendine hayran bırakan Özberk'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, 32 yaşındaki oyuncuya, ''Çok güzelsin be kadın'', ''Dünyanın en güzel şeyi'', ''Her gün ayrı bir guzellik bayılıyorum'', ''Allah'ım sana geliyoruum'' yorumlarında bulundu.