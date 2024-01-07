33 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk hem oyunculuğu hem güzelliği ile adından sıkça söz ettiriyor.
Burcu Özberk verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Burcu Özberk ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşamıştır.
Burcu Özberk son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz isimli dizide Ece Çetinel karakterine hayat vererek ekranlarda yer aldı.
Başarılı oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Instagram'da yaklaşık 9,7 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.
Burcu Özberk, beyaz elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Burcu Özberk'in son paylaşımı...