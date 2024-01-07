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Burcu Özberk beyaz elbisesiyle mest etti! "Alev aldı buralar"

Burcu Özberk beyaz elbisesiyle mest etti! "Alev aldı buralar" Oyuncu Burcu Özberk güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu..