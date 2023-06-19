Burcu Özberk bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: 'Manzara yanında sönük kalmış' Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Özberk'in tatil kareleri..

Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili karaler ile dikkat çekti.

İtalya'da tatil yapan başarılı oyuncu yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

33 yaşında olan Burcu Özberk 11 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Birçok dizide rol alan Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Burcu Özberk ilk olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ardından Güneşin Kızları, Şahane Damat, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol aldı.

Burcu Özberk sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Oyuncunun Instagram'da 9.4 milyon takipçisi bulunuyor. Özberk'in son Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İşte Burcu Özberk'in son Instagram paylaşımı..