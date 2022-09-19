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    Burcu Özberk bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! 'Bu kadar cesur olamazsın'

    Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla binlerce beğeni alan oyuncu Burcu Özberk, son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.
    • 19.09.2022 - 13:29
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    Burcu Özberk bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! 'Bu kadar cesur olamazsın'

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı.

    Dizinin finalinin ardından soluğu tatilde alan Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

    Geçtiğimiz günler Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncunun seçtiği kıyafeti oldukça konuşulmuştu.

    Özberk, festivale siyah renkli süper mini bir elbiseyle katılmış ve tarzı takipçilerini ikiye bölmüştü...

    Sosyal medyada 9.3 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, bu kez havuzda çekildiği bikinili pozuyla dikkatleri topladı.

    İşte, Burcu Özberk'in Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı fotoğraf...

    Burcu Özberk bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Bu kadar cesur olamazsın #1

    Burcu Özberk bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Bu kadar cesur olamazsın #2


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