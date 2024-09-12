Burcu Özberk cesur dekoltesiyle olay yarattı! İşte yorum yağmuruna tutulan kareler...

Hüseyin Topuz
Yazı tatil yaparak geçiren ünlü oyuncu Burcu Özberk, sık sık yurt dışına çıkarak tatilin keyfini çıkardı.
Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu geçtiğimiz hafta Mikanos’ta tatil yaptı.
Mykonos'ta tatil yapan ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güzelliği ve fiziğiyle beğeni toplayan ünlü isme takipçileri yorum yağdırdı.
Instagram'da yaklaşık 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Havuz başında poz veren Burcu Özberk'in iddialı pozları takipçilerinden tam not aldı.
İşte Burcu Özberk'in o paylaşımları...