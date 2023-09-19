Burcu Özberk davet tarzıyla hayranlarını büyüledi! 'Türkiye'nin en güzel kadını' Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in son Instagram pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in o kareleri..

ensonhaber.com Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir davete katılan oyuncu yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. 33 yaşında olan Burcu Özberk 11 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Birçok dizide rol alan Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Burcu Özberk ilk olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ardından Güneşin Kızları, Şahane Damat, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun Instagram'da 9.7 milyon takipçisi bulunuyor. Katıldığı davette tarzıyla dikkat çeken Burcu Özberk'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Burcu Özberk'in son paylaşımı

Salih Demirgan

Seo Editor

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