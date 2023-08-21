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Kariyerindeki dönüm noktasını Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle yaşayan Burcu Özberk, ardından Afilli Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam dizileriyle adından söz ettirdi.
İzleyicilerin beğenisini kazanan Özberk, şimdilerde Ruhun Duymaz dizisinde rol alıyor.
Ünlü oyuncu sosyal medyada da öne çıkan isimlerden.
9 milyondan fazla Instagram takipçisi olan Burcu Özberk, her karesiyle damga vuruyor.
Cesur pozlar
Kısa saçlarıyla poz veren Burcu Özberk, dekoltesinde de cesur davrandı.
Sütyenle objektif karşısına geçen 33 yaşındaki Özberk, sosyal medyayı salladı.
Takipçileri, ünlü oyuncuya kayıtsız kalamadan beğendi.