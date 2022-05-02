Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu...

Bir süredir Bali'de tatil yapan oyuncu Burcu Özberk, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ile ortalığı kasıp kavuran Özberk, derin göğüs dekolteli pozlarıyla görenleri mest etti.

Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlayan Burcu Özberk, asıl çıkışını başrolünü Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.

Daha sonra Afili Aşk dizisiyle ününe ün katan Burcu Özberk, son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Dizideki partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan Özberk, sosyal medyada ise milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Dizinin final yapmasının ardından dinlenmek için Bali'ye giden Özberk, tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Dekolteden vazgeçemiyor

Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan Burcu Özberk, yine dekoltede sınır tanımadı.

Instagram'dan tatil pozlarını peş peşe paylaşan Özberk, son olarak göğüs dekolteli sarı elbisesiyle poz verdi.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Özberk'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, 32 yaşındaki oyuncuya, ''Seni çılgın prenses'', ''Bal gibi'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Yakıyorsun'', ''Bebek gibisin'', ''Açmasan olmuyor mu'' yorumlarında bulundu.