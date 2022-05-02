Petrol
104.28
-2.67%
Euro
15.66
0.03%
Dolar
14.89
0.25%
Altın
898.85
-0.76%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
591.894
2.09%
BTXN Coin
17.74
-3.21%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    • Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu...

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu...

    Bir süredir Bali'de tatil yapan oyuncu Burcu Özberk, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ile ortalığı kasıp kavuran Özberk, derin göğüs dekolteli pozlarıyla görenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 13:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu...

    Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlayan Burcu Özberk, asıl çıkışını başrolünü Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.

    Daha sonra Afili Aşk dizisiyle ününe ün katan Burcu Özberk, son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizideki partneri İlhan Şen ile iyi bir uyum yakalayan Özberk, sosyal medyada ise milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

    Dizinin final yapmasının ardından dinlenmek için Bali'ye giden Özberk, tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Dekolteden vazgeçemiyor

    Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan Burcu Özberk, yine dekoltede sınır tanımadı.

    Instagram'dan tatil pozlarını peş peşe paylaşan Özberk, son olarak göğüs dekolteli sarı elbisesiyle poz verdi.

    Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Özberk'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

    Takipçileri, 32 yaşındaki oyuncuya, ''Seni çılgın prenses'', ''Bal gibi'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Yakıyorsun'', ''Bebek gibisin'', ''Açmasan olmuyor mu'' yorumlarında bulundu.

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #1

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #2

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #3

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #4

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #5

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #6

    Burcu Özberk derin dekolteli elbisesi ve kıvraklığıyla ortalığı kasıp kavurdu! Görenlerin nutku tutuldu... #7


    İlginizi Çekebilir

    'Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider'
    Ekonomi

    'Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider'

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Torrent'in Avrupa hesapları
    Futbol

    Torrent'in Avrupa hesapları

    Görüş Bildir