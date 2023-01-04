Burcu Özberk ev halini yayınladı, göğüs dekoltesi olay oldu! "Kız seni yerler"

Burcu Özberk ev halini yayınladı, göğüs dekoltesi olay oldu! "Kız seni yerler"

Güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündemden düşmüyor. Güzelliğini sergileyen oyuncuya hayranlarından övgü dolu yorumlar geliyor.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamlayan Burcu Özberk, fenomen diziler arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl'da boy gösterdi. Oyuncu burada, Huricihan Sultan karakterini canlandırdı ve oyunculuğa da adım atmış oldu.

Burcu Özberk'in asıl tanınması ise Güneşin Kızları sayesinde oldu. Özberk hayat verdiği Nazlı karakteri ile gönüllerde taht kurdu.

Bu diziden sonra peş peşe projelerde yer alan Burcu, Afilli Aşk ile bir kez daha zirveye oynadı. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, Murat Boz ile birlikte ortak bir projeye imza attı.

Rüyanda Görürsün dizisinde Pelin'i canlandırmaya hazırlanan Burcu, bol bol tatil yapıp dinlenmeyi de ihmal etmiyor.

Mardin'e giden ve tarzını da değiştiren oyuncu, evinde kahve içtiği anları hayranlarının beğenisine sundu.

Burcu güzelliği

Yeni tarzı ve stili ile beğenileri toplayan Burcu Özberk, evde çektirdiği kareyi hayranlarının beğenisi içn Instagram hesabına yükledi. Katıldığı özel geceler dışında doğallığından ödün vermeyen oyuncu, bir kez daha bunu ortaya koydu.

Başarılı isim paylaştığı iç ısıtan karesine ise "Bugün kendime tatlı kahve keyfi ısmarladım :)" notunu düştü.

Başarılı oyuncunun bu karesine hayranları da kayıtsız kalmadı. Burcu Özberk'e kalp dolu yorumlar geldi. Özberk'in samimi halleri de ayrıca ilgi çekti.