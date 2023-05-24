Aslen Eskişehirli olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
Kariyerindeki dönüm noktasını Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle yaşayan Özberk, ardından Afilli Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam dizileriyle adından söz ettirdi.
Şimdilerde Kraliçe dizisinde başrol oynayam Burcu Özberk, Deniz Gencer Akça karakteriyle dikkat çekiyor.
İzleyicilerin beğenisini kazanan Özberk sosyal medyada da öne çıkan isimlerden.
9 milyondan fazla instagram takipçisi olan güzel oyuncu, her karesiyle damga vuruyor.
Merdiven pozları
33 yaşındaki Burcu Özberk, mayosu ve fileli çorabıyla objektif karşısına geçti.
Merdivenlere serilerek poz veren Özberk, paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Fiziğiyle beğeni toplayan güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.