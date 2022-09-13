Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Son pozu olay oldu... 'Venedik'i sen yaktın'

Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Son pozu olay oldu... 'Venedik'i sen yaktın'

Venedik Film Festivali'nde iddialı tarzıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, son paylaştığı pozlarla takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı.

Dizinin finalinin ardından soluğu tatilde alan Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Tatilde verdiği bikinili pozlarıyla herkesi büyüleyen güzel oyuncu, bu kez Venedik'e gitti.

Geçtiğimiz gün Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncunun seçtiği kıyafet ise oldukça konuşuldu.

Türk oyuncular Burcu Özberk, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır, Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti.

Dekoltede sınır tanımadı

Sosyal medyada 9.3 milyon takipçiye sahip olan Özberk, festivale siyah renkli süper mini bir elbiseyle katılmış ve tarzı takipçilerini ikiye bölmüştü...

Güzel oyuncu son olarak, İtalya'da giydiği elbiseyle ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Özberk'in pozlarına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.