Haberler



Medya



Burcu Özberk iddialı pozları ile dikkat çekti! O pozlara beğeni ve yorum yağdı..

Burcu Özberk iddialı pozları ile dikkat çekti! O pozlara beğeni ve yorum yağdı.. Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu son paylaşımı ile beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı..