Burcu Özberk iddialı pozları ile dikkat çekti! O pozlara beğeni ve yorum yağdı..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncu gerek oyunculuğu ile gerekse sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.
11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
Muhteşem Yüzyıl'ın ardından birçok dizide rol alan Burcu Özberk güzelliği ile de dikkat çekmeyi başarıyor.
Güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Instagram'da 9,7 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.
Bir mekanda verdiği pozları hayranlarının beğenisine sunan Burcu Özberk tarzıyla dikkat çekti. Özberk'in o paylaşımı 500 bine yakın beğeni aldı.
İşte o kareler..