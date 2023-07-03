Burcu Özberk iddialı pozlarını sıraladı, sosyal medya alev aldı! "Fizik dediğin böyle olur!" Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte ünlülerin sosyal medyada paylaştığı günlük dozda plaj pozları da artmaya başladı.

Son olarak ünlü oyuncu Burcu Özberk, kusursuz fiziğiyle dikkat çektiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönem Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle ekranlara gelen güzel oyuncu, sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla herkesi büyülüyor.

Son pozuyla olay yarattı

Mavi takımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özberk, takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Pozlarına eğlenceli ve pozitif bir hava katan Özberk’in pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri, yorumlarında Özberk'e övgüler yağdırdı. O iddialı pozlara “Her zamanki gibi muhteşemsin”, “Denizkızı”, “Güzeller güzeli” gibi yorumlar geldi.

Tatile doymayan ve her anını keyifle geçiren Burcu Özberk, her zamanki gibi kusursuz bir görüntü sergiledi. Ünlü oyuncu verdiği pozlarla sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi duruyor.