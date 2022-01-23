'Burcu Özberk' ifşası kriz çıkardı! Maske Kimsin Sen'in Geyik'i değiştirildi mi?

Maske Kimsin Sen'in Geyik'inin Burcu Özberk olduğu düşünülüyordu. Ancak son bölümde Geyik'in sesi, geçen haftaya göre farklı çıkınca 'Burcu Özberk ifşalanınca değiştirildi' iddiasını gündeme getirdi.

Fox TV'nin sevilen yarışma programı Maske Kimsin Sen?, heyecan dolü bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Jüri koltuğunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un oturduğu Medyapım imzalı Maske Kimsin Sen? yarışması, 22 Ocak Cumartesi akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Tansel Öngel'in üstlendiği programı Maske Kimsin Sen, yeni bölümüyle geceye damgasını vurdu.

Tavuskuşu, Geyik, Ördek, Kuzgun ve Ayna'nın birbirinden muhteşem performanslarının yer aldığı gecenin sonunda, en az oyu alan yarışmacı maskesini açtı.

Gecenin elenen ismi Ayna oldu. Ayna'yı canlandıran isim ise herkesin tahmin ettiği gibi Biran Damla Yılmaz çıktı.

GEYİK'İN SESİ VE FİZİĞİ FARKLIYDI

Ancak herkesin kim olduğundan emin olduğu 'Geyik' maskesi ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

Yarışma yayınlanır yayınlanmaz Geyik maskesinin altında Burcu Özberk'in olduğunu tahmin edenler olmuştu. Konuyla ilgili sosyal medyada da çok fazla paylaşım yapılmıştı.

Yarışmanın jürisi Eda Ece, dün akşam, ''Ben sosyal medyada tahminlerin hepsini okuyorum. Geyik için ilk günden beri Burcu Özberk diyorlar.'' dedi.

'GEYİK DEĞİŞTİRİLDİ' İDDİASI

Ancak dün akşam yayınlanan bölümde, Geyik'in sesi ve fiziği diğer bölümlere göre oldukça farklıydı. Bu durum, izleyenlerin 'Acaba Geyik değişti mi?' sorusunu sormasına neden oldu.

Öte yandan Burcu Özberk'in, Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ile birlikte çektikleri video, kafaları iyice karıştırdı.

Sosyal medyada gündem olan iddia ile ilgili birçok yorum yapıldı.