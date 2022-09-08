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    Burcu Özberk kasığına kadar açtı...Film festivalinde şov yaptı!

    Aşk Mantık İntikam final yapınca dinlenme kararı alan Burcu Özberk, son olarak Venedik Film Festivali’ne katıldı. Özberk'in kırmızı halıdaki tarzı olay yarattı.
    • 08.09.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 12:29
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    Burcu Özberk kasığına kadar açtı...Film festivalinde şov yaptı!

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı.

    Dizinin finalinin ardından soluğu tatilde alan Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

    Tatilde verdiği bikinili pozlarıyla herkesi büyüleyen güzel oyuncu, bu kez Venedik'e gitti.

    Geçtiğimiz gün Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncunun seçtiği kıyafet ise oldukça konuşuldu.

    Türk oyuncular Burcu Özberk, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır, Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti.

    Kıyafeti olay oldu

    Sosyal medyada 9.3 milyon takipçiye sahip olan Özberk, festivale siyah renkli süper mini bir elbiseyle katıldı.

    Elbiseyi daha önce Emina Zahovic de giymişti.

    Tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulan Özberk, takipçilerini ikiye böldü.

    Kimi takipçiler "Ateş ediyorsun" derken kimileri ise '"Altı olmuş ama üstü olmamış" yorumunda bulundu.

    İşte, Burcu Özberk'in dikkat çeken tarzı....

    Burcu Özberk kasığına kadar açtı...Film festivalinde şov yaptı! #1

    Burcu Özberk kasığına kadar açtı...Film festivalinde şov yaptı! #2


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