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Burcu Özberk kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Burcu Özberk hakkında bilgiler..

Burcu Özberk kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Burcu Özberk hakkında bilgiler..

Burcu Özberk, Her pazar Kanal D'de yayımlanan Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor. İzleyiciler Burcu Özberk'in hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Peki Burcu Özberk kimdir?