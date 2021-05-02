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- Burcu Özberk kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Burcu Özberk hakkında bilgiler..
Burcu Özberk kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Burcu Özberk hakkında bilgiler..
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 11:46
- Güncelleme : 02.05.2021 - 12:04
Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta birbirinden farklı isimleri misafir ettiği yemek programı Arda ile Omuz Omuza'ya bu hafta Burcu Özberk konuk oluyor.
Burcu Özberk, Arda Türkmen ile birlikte sezar soslu tavuk kroketleri yapmaya çalışacak.
Programın sıkı takipçileri, Burcu Özberk hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. 'Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? İşte, Burcu Özberk'in hayatı ve biyografisi...
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk, 32 yaşında ve bekardır. 1,62 metre, 53 kilodur.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Burcu Özberk, ilk ekran deneyimini ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisindeki Huricihan Sultan rolünde oynayarak yaşamıştır.
''Güneşin Kızları'' dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle tanınmaya başlayan Özberk, Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır.
2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ''Aslan Ailem'' dizisinde oynamıştır. Ardından ''Direniş Karatay'' filminde Türkan karakterini canlandıran Özberk, en son Kanal D'de yayımlanan ''Afili Aşk'' dizisinde rol almıştır.
2020’nin Ekim ayında FOX’ta başlayan ''Çocukluk'' dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.
BURCU ÖZBERK'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 2019 – Afili Aşk (Ayşe Özkayalı) (TV Dizisi)
- 2018 – Aslan Ailem (Burcu) (TV Dizisi)
- 2017 – Direniş Karatay (Türkan) (Sinema Filmi)
- 2017 – Badem Şekeri (Ayşe) (TV Filmi)
- 2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)
- 2015-2016 – Güneşin Kızları (Nazlı) (TV Dizisi)
- 2013-2015 – Muhteşem Yüzyıl (Huricihan Sultan) (TV Dizisi)
- Çocukluk 2020
ROL ALDIĞI OYUNLAR
- Aşk Aptalı
- Marquis de Sade Quills
- Woyzeck Masalı
- Küçük Burjuvalar
- Ayyar Hamza
- Macbeth Abla
- Kuş Bakışı Kabare
- Kırmızı Başlıklı Kız
- Yol Arkadaşlar
ÖDÜLLERİ
- 2016 -11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri /Yılın Sosyal Medyada En Sevilen Ünlü İsmi
- 2019-Türkiye Gençlik Ödülleri /En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu
- 2019 -24. Altın Objektif Ödül Töreni/En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu
- 2019-1. Mutluluğun Adresi Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri /En İyi Kadın Oyuncu
- 2020-Ayaklı Gazete Ödül Töreni/En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu
- 2020- 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri /En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu