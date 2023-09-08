Burcu Özberk kusursuz fiziğini sergiledi, takipçileri akın etti! "Seyirlik değil ömürlük" Güneşin Kızları dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Burcu Özberk, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden. Tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez kusursuz fiziğiyle nefes kesti.

ensonhaber.com Oyuncu Burcu Özberk, son dönemin parlayan yıldızlarından biri. Sosyal medyada 9.5 milyon kişi tarafından takip edilen Özberk, hem oyunculuğuyla hem de güzellik ve fit görünümüyle dikkat çekiyor. Yaz aylarını deniz kenarında geçiren güzel oyuncu, tatil pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Şimdilerde Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, bu kez bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Kusursuz fiziğiyle mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle verdiği pozları yayınladı. Özberk paylaşımına "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" notunu düştü, takipçileri yorum yağdırdı. İşte rekor kıran o pozlar...

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