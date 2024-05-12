Burcu Özberk, Londra pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! 'Bu güzellik şaka mı'

Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Bir süredir Londra'da bulunan Burcu Özberk verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşayan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.
Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.
Instagram'da 9,8 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.
Burcu Özberk'in Londra sokaklarında verdiği pozlar kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Burcu Özberk'in o pozları...