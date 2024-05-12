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Burcu Özberk, Londra pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! 'Bu güzellik şaka mı'

Burcu Özberk, Londra pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! 'Bu güzellik şaka mı' Burcu Özberk, Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..