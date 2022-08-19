Burcu Özberk tarzını yeniledi, sütyen giymedi! Göğüs frikiği olay oldu

Güzel oyuncu Burcu Özberk'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı. Başarılı isim güzelliğine güzellik katarken, göğüs frikiği ise olay oldu.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in yer aldığı Muhteşem Yüzyılda oynayan oyuncu, Huricihan Sultan'a hayat verdi.

Okuldan mezun olduktan sonra en önemli rollerinden birini oynayan Burcu Özberk, Güneşin Kızları sayesinde ünlendi.

Burada hayat verdiği Nazlı karakteri ile kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Burcu, Afilli Aşk dizisi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren güzel isim, Murat Boz ile bir film projesinde bir araya gelecek.

Film projesine hazırlanmaya başlayan ve sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla olay olan Burcu, son olarak imajını yeniledi.

Yeni imajı ile bir davete katılan Burcu Özberk, güzelliğini sosyal medya hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Cesur dekolte

Güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final verince soluğu Bali'de almıştı. Bali'den sonra Bodrum'a geçen oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Bronzlaşan ve imajını yenileyen Burcu, bir davette kameralara poz verdi ve hayranlarını şaşırttı.

Özberk, yeni imajını sergilediği dakikalarda ise tişörtünün küçük gelmesi nedeniyle göğüs dekoltesi vermekten kaçamadı.

Ustalıkla pozlarını veren oyuncuya, sevenleri hayran kaldı ve bunu dile getirmeyi ihmal etmedi.