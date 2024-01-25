Burcu Özberk transparan elbisesiyle olay yarattı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler... Burcu Özberk, Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o kareler...

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk hem oyunculuğu hem güzelliği ile sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

34 yaşındaki Burcu Özberk verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak beğeni topluyor.

11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşayan Burcu Özberk bir çok projede rol alarak ününe ün kattı.

Başarılı oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Instagram'da on milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.

Burcu Özberk, beyaz transparan elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Burcu Özberk'in son paylaşımı...