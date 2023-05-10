Burcu Özberk'in annesini gören dilini ısırdı! Meğer güzelliğini annesinden almış... Şimdilerde Kanal D ekranlarının yeni dizisi Kraliçe dizisinde rol alan Burcu Özberk’in annesi güzelliğiyle herkesi büyüledi. Görenleri kendine hayran bırakan Dilek Yıldızlar için sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in güzeller güzeli annesi...

Şimdilerde Kanal D ekranlarında Gökhan Alkan ile başrolü paylaşan Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde büyük çıkış yakalayan Burcu Özberk, sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

31 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Muhteşem Yüzyıl, Afilli Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk, bu kez annesiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun annesi ile olan pozlarını gören gözlerine inanamadı. Annesiyle benzerliği sosyal medyada tartışma konusu yarattı.

Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Burcu Özberk'in annesini gören bakmalara doyamıyor. Dilek Yıldızlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum geldi.

1989 yılında dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından Güneşin Kızları dizisiyle dönüm noktası yakaladı.

Son olarak 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı. Şimdilerde ise Kanal D’nin yeni dizisi Kraliçe’de yer alıyor.