Burcu Özberk'in cesur ayna pozu nefes kesti! Bakan gözlerini alamıyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk, güzelliğini bir kez daha konuşturdu. Makyajsız sade haliyle ayna karşısına geçti. Verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, yine gündemde! Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşan güzel oyuncu, oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini topladı. Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Kraliçe, Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Şahane Damat gibi birçok dizide rol alan Burcu Özberk, büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ayna pozuyla mest etti Son olarak ayna karşısında cesur pozunu yayınlayan Burcu Özberk, magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, cesur pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fit hali ve makyajsız güzelliği beğeni topladı.