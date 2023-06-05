Burcu Özberk'in Galatasaray formalı pozlarına beğeni yağdı: 'Dişi aslan' Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı ile beğeni topladı. İşte Burcu Özberk'in şampiyonluk paylaşımı..

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray dün sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanarak bu sezon son maçını oynadı.

Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kutlamalarının düzenlendiği geceyi birçok ünlü isimde tribünden takip etti.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Galatasaray'ın dün oynadığı Fenerbahçe maçını tribünden izledi ve daha sonra şampiyonluk kutlamalarını takip etti.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Burcu Özberk'in dün akşam tribünden paylaştığı pozlar takipçilerinin beğenisini topladı.

Dün NEF Stadyumu'nda yer alan Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile dikkat çekti.

Instagram hesabından Galatasaray formalı pozlarını paylaşan Burcu Özberk bu paylaşımına "Şampiyonluk bize çok yakıştı " notunu ekledi.

İşte Burcu Özberk'in şampiyonluk pozları..