Burcu Özberk'in İngiltere pozları beğeni topladı! 'Yıktın ortalığı'

Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Bir süredir İngiltere'de bulunan Burcu Özberk verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yer aldığı projelerdeki performansıyla göz dolduruyor.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşayan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.
34 yaşındaki oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Instagram'da 9,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.
Burcu Özberk'in "Son bir kaç hafta daha" notuyla paylaştığı İngiltere pozları kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Burcu Özberk'in İngiltere pozları