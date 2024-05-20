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Burcu Özberk'in İngiltere pozları beğeni topladı! 'Yıktın ortalığı'

Burcu Özberk'in İngiltere pozları beğeni topladı! 'Yıktın ortalığı' Burcu Özberk, Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o pozlar...